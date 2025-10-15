İBB Meclisi'nde Metro Hatları ve Ulaşım Ücretleri Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi ekim ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda öncelikli gündem maddeleri arasında metro hatları, metrobüs ve ulaşım ücretlerine yapılan zamlar yer aldı.

Mustafa Koral: "Hani ulaşım ucuzlayacaktı?"

Gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Koral, İstanbul'un en büyük üç sorununu deprem riski, ulaşım-trafik ve çevre kirliliği olarak sıraladı. Ulaşım tartışmasında özellikle metro ve raylı sistemler üzerinde durdu.

Koral, yeni planlanan ya da başlanmış bir proje göremediklerini ve devam eden hatların ağır ilerlediğini belirterek şunları söyledi: "AK Parti döneminde İstanbul'da raylı sistem 300 kilometreye çıkarılmıştır. 2019 yılında yapımı tamamlanmış, devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 kilometrelik bir raylı sistem yeni yönetime devredildi. Bu yönetim bu metro hatlarının imalatını öyle bir hızla yapıyor ki vadettiği 740 kilometrelik raylı sisteme İstanbul ancak 50 yıl sonra kavuşabilecek."

Metrobüs, otobüs ve deniz ulaşımı eleştirileri

Koral, İstanbullulara vaat edilen Megabüs projesiyle ilgili olarak: "İsmi Hızray olarak değiştirildi, TEM boyunca yapılacaktı. 74 kilometrelik TÜYAP'tan başlayıp Kurtköy'e kadar. Bu da bir yazı olarak kaldı." dedi. Ayrıca vaat edilen 8 füniküler hattının hiçbirinin hayata geçirilmediğini kaydetti.

Metrobüsle ilgili hedeflenen bin adet araç alımı yerine "Çevreci olmayan 160 adet araç alındı ve teknik problemler yüzünden tamamı hizmete giremedi. Metrobüs sistemi daha sorunlu hale geldi. Yoğunluk daha da arttı." ifadelerini kullandı. Koral, şu anki araç sayılarına değinerek İETT'ye ait 2 bin 500 otobüs ve halk otobüsçülerinin 3 bin 41 otobüsü olduğunu söyledi.

Hatalı ihalelerin ve ehil olmayan firmalara verilen bakım ihalelerinin otobüslerin yolda kalmasına yol açtığını belirten Koral, halk otobüsçülerinin belediyeden yaklaşık 6 milyar lira alacağı bulunduğunu aktardı. Ulaşım politikaları ve ücretlendirmeye ilişkin eleştirilerini, "Hani ulaşım ucuzlayacaktı? Söylem ile eylem birbirini tutmadı ve zam rekortmeni olarak tarihe geçildi. 2025'te 2 kez zam yapıldı. 12 yaş altı çocuklar ücretsiz olacaktı. 12-25 yaş aralığı yüzde 40 indirimli olacaktı. Olmadığı gibi 30 yaş üstüne de kısıtlamalar geldi. Üniversite öğrencilerimizin de indirimi iptal edildi." sözleriyle özetledi.

Bütçe ve araç alımları

Koral, bütçe tekliflerinde yeni otobüs alım sayısının 1590 olduğunu, ancak bugüne kadar alınabilen otobüs sayısının 500'ü bulmadığını söyledi: "Yani söylediğinizin üçte birini karşılamadı." İBB Başkanı tarafından törenle gösterilen ve halk otobüsçülerinin aldığı 30 adet aracın 200 adet olarak lanse edildiğini, bu 30 aracın da ödeme alamadıkları için kullanılmadığını belirtti. Ayrıca yanlış planlama nedeniyle otobüslerin günlük binlerce litre yakıtının boşa harcandığını ifade etti.

Vadedilen yeni deniz otobüsü hatlarının açılmadığını ve oluşturulan deniz taksinin toplu ulaşıma fayda sağlamadığını söyleyen Koral, trafikteki duruma ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı: "Trafikte kaybedilen zamanda Avrupa ve dünyada daha evvel 6'ncıydık. Şimdi ise 105 saat ile birinciyiz. Taşıt hızı sabah ve akşam saatlerinde saatte 10 kilometreye düşmektedir. Akşam trafiği tam bir kilit. Özetle İstanbul için geçen 6,5 yıllık dönem boşa harcanmıştır."

CHP'den yanıt: Bazı hatlarda ilerleme var

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise karşı argüman geliştirdi: "Yeni bir proje yok deniyor ama mesela Ümraniye-Ataşehir-Finanskent hattıyla ilgili ilerleme oranını yüzde 4'lerde aldığımızı ve önümüzdeki yılın ilk yarısının sonuna doğru da buradaki metro istasyonunu açacağımızı hatırlatmak isterim. Yine Sultanbeyli-Sancaktepe arasını da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde oradaki hemşerilerimizle buluşturacağız."

Toplantıda taraflar raylı sistemlerin hızlandırılması, mevcut toplu taşıma kapasitesinin artırılması ve ücret politikalarındaki şeffaflık konularında tartışmayı sürdürdü.

