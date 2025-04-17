İBB Meclisinde 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde 2024 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 2024 yılı faaliyet raporunu 97 ret oyuna158 oyla kabul etti. Meclis toplantısı, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti.

Kent Lokantaları ve Deprem Riskine Dikkat Çekildi

İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın raporu sunmasının ardından, siyasi partilerin başkanvekilleri söz aldı. BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İBB tarafından açılan Kent Lokantaları konusunun İstanbul'un gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Çağlayan, bu zamana kadar 17 Kent Lokantası açıldığını hatırlatarak, sayının 170-200 seviyesine çıkarılmasını önerdi.

Çağlayan, ayrıca kentsel dönüşüm ve deprem çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak, bu konunun İstanbul'un geleceği açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yolsuzluk İddiaları Gündemde

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekerek, bu iddiaların ahlaken ve siyaseten izaha muhtaç olduğunu belirtti. Ayhan, 2 milyar liralık üç villa meselesinin arka planda yatan ticari ilişkilerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Ayhan, Ali Nuhoğlu isimli bir şahsın İnşaat firması aracılığıyla İBB'den aldığı 8 milyar liralık ihaleleri ve bu süreçte yaşananları detaylı bir şekilde aktardı. İlgili villaların usulsüz satışının yargılamaya neden olabileceğini vurguladı.

Kişisel Verilerin Güvenliği Üzerine Tartışmalar

Ayhan, İBB uygulaması İstanbul Senin ile ilgili kişisel verilerin sızdırılması konusuna da değinerek, bunun ciddi bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. İstanbulluların kişisel bilgileri üzerinde yürütülen gizli faaliyetlerin endişe verici olduğuna dikkat çekti.

Bağımsız ve Tarafsız Yargı Vurgusu

Ayhan, İBB çevresindeki yolsuzluk iddialarının yerel yönetim meselesinin ötesine geçtiğini, kamu kaynaklarının şeffaf kullanımıyla ilgili ciddi endişeler olduğunu belirtti. Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yönetildiğini vurgulayan Ayhan, hukuki süreçlerin bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

Meclis toplantısının ardından, İBB'nin 2024 yılı faaliyet raporu 158 oyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan konuştu.