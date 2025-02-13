İBB Meclisinde Beşiktaş İmar Planı Değişikliği Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Beşiktaş'taki Aziziye Camisi ile ilgili imar planı değişikliğini tartıştı. Şubat ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'de yapıldı.

Gündemde, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'ndeki 684 ada 5 parsele ilişkin 20 Mayıs 2024 onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) değişikliği itirazının reddi konusu vardı. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bu konuyla ilgili önemli açıklamalara imza attı.

Türkyılmaz, Aziziye Camisi'nin ihya edilmesine yönelik bir kurul kararı olduğunu belirterek, İBB'nin bu karara karşı bir ısrar içinde olduğunu ifade etti. "İBB'nin tarihi mirasa bakış açısını göstermesi açısından bu kararın önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Türkyılmaz, Sultanahmet'teki hipodrom projesiyle karşılaştırarak, caminin ihyasının hukuk kararları ve kurul kararlarına karşın engellendiğini vurguladı.

Aziziye Camisi'nin, Sarkis Balyan tarafından inşa edilmeye başlandığını ve gereken inşaatın yarım kaldığını hatırlatan Türkyılmaz, "1970'li yıllarda Gezi Parkı'na dikilmek istenen İsmet İnönü heykeli nedeniyle cami inşaat alanının düzleştirildiğini belirtti. 2019 yılında caminin tescil edildiğini, 2022'de ise ihya kararı alındığını aktardı.

Türkyılmaz, İBB'nin hukuki süreci yok sayarak caminin ihyasını engellediğini ve mahkeme kararlarına rağmen başka projeleri öne çıkardığını söyledi. Kulvar değişikliği yapıldığına dikkat çekerek, "Sultanahmet'teki Bizans hipodromuna kıymet veren İBB yönetiminden neden Osmanlı'nın mirası olan Aziziye Camisi'nin ihyasında aynı bilinci ve duyarlılığı göstermediğini merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanvekili Sebahattin Öztürk, bölge planlarının Kültür Varlıkları Kurulu tarafından reddedildiğini belirterek, süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Öztürk, İnönü heykelinin korunmasına dair kurul kararından da bahsetti.

Oylama sonucunda gündem maddesi, AK Parti Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde dar gelirli vatandaşlara yönelik hizmet sunmak üzere Belediye Gıda Tanzim Noktası binası için mülkiyeti İBB'ye ait alanın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak ilçe belediyesine tahsis kararı oy birliğiyle kabul edildi.