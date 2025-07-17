İBB Meclisinde Bütçe Yönetimi ve Yatırım Öncelikleri Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2019-2025 dönemi bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarına ilişkin önemli bir tartışmaya sahne oldu. Meclis, bu konudaki soru önergesini AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu tarafından gündeme getirildi.

Topçu'nun Önergesi

Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, Topçu, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin gerekliliklerini vurgulayarak İBB'nin bütçe yönetiminin kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.

Topçu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, yatırım önceliklerinin belirlenmesi, borçlanmanın izlenebilirliği ve mali kaynakların verimli kullanımı gibi konuların yerel yönetimlerin temel yükümlülükleri arasında yer aldığını belirtti. Topçu, şu soruları yöneltti:

"2019 ve 2025 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi ne kadardır?"

"Yıllar bazında, toplam bütçe içerisinde yatırım giderlerine ayrılan payın oranı yüzde kaçtır?"

"2019 ve 2025 arasında İBB'nin gerçekleştirdiği toplam borçlanma miktarı ne kadardır?"

"Toplam borç stokunun kısa ve uzun vadede iç borç, dış borç, iştirak ve teminat borçları olarak dağılımı nasıldır?"

İhaleler ve Harcamalar Üzerine Sorular

İBB tarafından gerçekleştirilen ihaleler hakkında da sorular yönelten Topçu, "2019 ve 2025 yılları arasında İBB tarafından gerçekleştirilen toplam ihale sayısı ve parasal büyüklüğü nedir? Bu ihalelerin kaçı pazarlık usulü kapsamında yapılmıştır?" dedi. Ayrıca, ihalelerin canlı yayın oranları hakkında da bilgi talep etti.

Topçu, İBB'nin bütçe politikalarının öz kaynaklardaki değişimlerine de dikkat çekti ve ilgili verilerin açıklanmasını istedi. Öne çıkan sorular arasında, "Bu proje gerçekleştirildi mi?" gibi kritik bilgiler yer aldı.

Son olarak, önergenin Başkanlık makamına havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarına ilişkin soru önergesi verildi. İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ (sağ 2) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarına ilişkin soru önergesi verildi. İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ (sağ 2) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.