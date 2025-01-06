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İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım zammı teklifi UKOME toplantısında reddedildi, konu yeniden değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:05
İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi

İBB'nin Zam Teklifi UKOME'de Red Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan toplu ulaşım ücretlerine yüzde 46,09'luk zam teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi.

Toplantının Detayları ve Yanıtlar

Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen UKOME toplantısına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Toplantıda, İBB'nin toplu ulaşım araçları, taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yönelik zam teklifi ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, bu teklifin kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

Yücel, önceki zamın Temmuz ayında yapıldığını ve hesaplamaların akaryakıt, enflasyon ve asgari ücret gibi parametreler üzerinden değerlendirildiğini belirtti. "Enflasyon %12 civarında, akaryakıtta değişim yok. Asgari ücrette bir değişim oldu. Bizim hesaplamalarımızda zam için ortaya çıkan %15 gibi bir rakamdır," dedi.

Taksilerin Uygun Fiyatları

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, kentteki taksi fiyatlarının diğer şehirlere göre düşük olduğunu ifade etti. %90’a varan trafik yoğunluğuna dikkat çeken Aksu, "Taksiler, toplu taşımadan çok ucuz," diye konuştu.

Gelecek Adımlar

Yapılan oylama sonucunda İBB'nin ulaşım ücretlerine olan zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Bu durum üzerine, toplu ulaşıma anlaşılan oranda zam yapılması için teklifin tekrar alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 29 Ağustos 2024'te gerçekleştirilen UKOME toplantısında kabul edilen 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı tasarımı, İstanbulluların oylarıyla belirlenerek oy çokluğuyla kabul edildi.

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