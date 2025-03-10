İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi: Adalar Dayanışma Ağı Sesini Yükseltti

İETT'nin Adalar'daki elektrikli minibüslerine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde düzenlenen eylemde Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak adlandırdığı toplu ulaşım aracını protesto etti.

İBB karşısındaki parkta bir araya gelen grup, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz", "İETT Adalar'dan elini çek", "Adalar rant değil, koruma alanıdır" gibi sloganlarla seslerini duyurdu.

Ela Ergun: "Demokratik Katılım Sağlanmalı"

Adalar Dayanışma Ağı adına açıklama yapan Ela Ergun, Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul Adaları'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine aday olduğunu belirtti. Ayrıca, SİT alanı ve özel çevre koruma bölgesi olan bu bölgenin motorlu araç trafiğine kapalı olması gerektiğini vurguladı.

Dünyada motorlu araç trafiğine kapalı olan adaların sayısının 24 olduğunu ifade eden Ergun, Adalar'ın "azmanbüs"lerle bu özelliğini kaybettiğini kaydetti.

Ergun, "İBB'nin Adalar'da neyin olup neyin olmayacağına karar verme yetkisi yoktur. Bu hak, Adalıların ve koruma kurullarının üzerinedir. İBB ve İETT, Adalar halkının taleplerini dikkate almakla yükümlüdür," dedi.

Adalar'daki toplu taşıma gereksiniminin olmadığını belirten Ergun, mevcut uygulamanın adalıların ihtiyaçlarına değil, turizme yönelik olduğunu ifade etti. İETT'nin uyguladığı ücret tarifesine de eleştirilerde bulunan Ergun, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini ve Adalar'ın özel statüsünü ihlal ettiğini savundu.

Ergun, "İETT, Adalar'da yaptığı uygulamalarda kamu yararını gözetmemekte ve toplu taşıma hizmetinin ücretlendirilmesi konusunda adaletsiz davranmaktadır. Bu durum, Adalar'da kamu yararı düşünülmeden hareket edildiğini göstermektedir," dedi.

Son olarak, Ergun, İBB'nin Adalar'da her türlü hizmette koruma alanı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. Anayasa ve uluslararası sözleşmelere atıfta bulunarak, bu alanların korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Ergun, "Ülkede demokratik katılımın eksikliğinden yakınan İBB Başkanı, Adalar'da katılmak isteyenleri hedef gösteriyor. İBB yönetimi, iklim değişikliği ile doğa-insan bütünlüğünü kavrayamamıştır. Küresel ekolojik krizle boğuştuğumuz bu dönemde, Türkiye motorsuz Adalar'ını kaybetmemelidir," diyerek sözlerini tamamladı.

İETT'nin Adalar'da toplu ulaşım için kullandığı ve ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı. İBB karşısındaki parkta bir araya gelen, aralarında "Adalar Dayanışma Ağı" üyelerinin de bulunduğu grup, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz", "İETT Adalar'dan elini çek", "Adalar rant değil, koruma alanıdır" şeklinde sloganlar attı.