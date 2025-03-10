İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi: Adalar Dayanışma Ağı Sesini Yükseltti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan eylemde, Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, 'azmanbüs' uygulamasına karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:44
İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi: Adalar Dayanışma Ağı Sesini Yükseltti

İBB Önünde 'Azmanbüs' Eylemi: Adalar Dayanışma Ağı Sesini Yükseltti

İETT'nin Adalar'daki elektrikli minibüslerine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde düzenlenen eylemde Adalar Dayanışma Ağı üyeleri, ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak adlandırdığı toplu ulaşım aracını protesto etti.

İBB karşısındaki parkta bir araya gelen grup, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz", "İETT Adalar'dan elini çek", "Adalar rant değil, koruma alanıdır" gibi sloganlarla seslerini duyurdu.

Ela Ergun: "Demokratik Katılım Sağlanmalı"

Adalar Dayanışma Ağı adına açıklama yapan Ela Ergun, Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul Adaları'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine aday olduğunu belirtti. Ayrıca, SİT alanı ve özel çevre koruma bölgesi olan bu bölgenin motorlu araç trafiğine kapalı olması gerektiğini vurguladı.

Dünyada motorlu araç trafiğine kapalı olan adaların sayısının 24 olduğunu ifade eden Ergun, Adalar'ın "azmanbüs"lerle bu özelliğini kaybettiğini kaydetti.

Ergun, "İBB'nin Adalar'da neyin olup neyin olmayacağına karar verme yetkisi yoktur. Bu hak, Adalıların ve koruma kurullarının üzerinedir. İBB ve İETT, Adalar halkının taleplerini dikkate almakla yükümlüdür," dedi.

Adalar'daki toplu taşıma gereksiniminin olmadığını belirten Ergun, mevcut uygulamanın adalıların ihtiyaçlarına değil, turizme yönelik olduğunu ifade etti. İETT'nin uyguladığı ücret tarifesine de eleştirilerde bulunan Ergun, eşitlik ilkesine aykırı hareket ettiğini ve Adalar'ın özel statüsünü ihlal ettiğini savundu.

Ergun, "İETT, Adalar'da yaptığı uygulamalarda kamu yararını gözetmemekte ve toplu taşıma hizmetinin ücretlendirilmesi konusunda adaletsiz davranmaktadır. Bu durum, Adalar'da kamu yararı düşünülmeden hareket edildiğini göstermektedir," dedi.

Son olarak, Ergun, İBB'nin Adalar'da her türlü hizmette koruma alanı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. Anayasa ve uluslararası sözleşmelere atıfta bulunarak, bu alanların korunmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Ergun, "Ülkede demokratik katılımın eksikliğinden yakınan İBB Başkanı, Adalar'da katılmak isteyenleri hedef gösteriyor. İBB yönetimi, iklim değişikliği ile doğa-insan bütünlüğünü kavrayamamıştır. Küresel ekolojik krizle boğuştuğumuz bu dönemde, Türkiye motorsuz Adalar'ını kaybetmemelidir," diyerek sözlerini tamamladı.

İETT'nin Adalar'da toplu ulaşım için kullandığı ve ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak...

İETT'nin Adalar'da toplu ulaşım için kullandığı ve ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslere karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yapıldı. İBB karşısındaki parkta bir araya gelen, aralarında "Adalar Dayanışma Ağı" üyelerinin de bulunduğu grup, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz", "İETT Adalar'dan elini çek", "Adalar rant değil, koruma alanıdır" şeklinde sloganlar attı.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
2
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
3
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
4
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
5
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
6
İsrailli Bakan Smotrich'ten Boehler'a Hamas İle Görüşme Uyarısı
7
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar