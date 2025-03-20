İBB Soruşturmalarında Yeni Gelişmeler: Ekrem İmamoğlu ve 86 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:46
İBB Soruşturmalarında Yeni Gelişmeler: Ekrem İmamoğlu ve 86 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 86 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve işlemler emniyette devam ediyor.

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi suçlamalarla başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İki ayrı soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun gibi isimler de bulunuyor. Gözaltına alınan 87 şüphelinin ifadeleri alınmakta olup, 19 kişi için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon Ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’deki “para sayma” görüntülerine ilişkin soruşturmada tanık ifadelerini değerlendirerek, İmamoğlu ile bazı kişilerin iş insanlarını para vermeye zorladığını açıkladı. Suç örgütü elebaşılığı iddiaları doğrultusunda bu kişilerin, haksız kazanç sağlamak için çeşitli usulsüzlükler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Açıklamada, İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yanında çalışan kişileri, İBB’ye bağlı birimlere atadığı ve bu şekilde örgütlenmeyi devam ettirdiği belirtiliyor.

Soruşturmanın Şüphelileri

Yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kimliği ifşa edilen 100 şüpheli arasında ismi geçenler:

  • Ekrem İmamoğlu
  • Murat Ongun
  • Murat Çalık
  • Tuncay Yılmaz
  • Fatih Keleş
  • Ercan Saatçi

Terör Soruşturması

Başsavcılık ayrıca, İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Bu soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ile terör örgütü bağlantılı şahıslar arasında yoğun telefon irtibatı olduğuna dair delillere ulaşıldı.

İmamoğlu’nun Şirketine El Konuldu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda alınan bu karar, suçlamaların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Gözaltına alınan şahısların ifadeleri ve soruşturmalar devam ederken, şehirdeki gelişmeler ve soruşturma sonuçları merakla bekleniyor.

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