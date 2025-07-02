İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

İstanbul'da Spora Yeni Dönem

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren şok bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uzun yıllardır kent sakinlerine ücretsiz olarak sunduğu bazı popüler spor hizmetlerini artık ücretli hale getirdi.

Yeni Ücret Tarife Listesi

Bu karar, sabah koşusu yapanlardan hafta sonu bisiklete binenlere kadar geniş bir kitleyi etkiliyor. İBB Meclisi'nde yapılan tartışmaların ardından, teklif oy çokluğuyla kabul edilerek resmen yürürlüğe girdi.

İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2025 yılı için revize edilen yeni ücret tarifesi, spor tutkunları için soğuk duş etkisi yarattı. Bugüne kadar ücretsiz olan atletizm pistlerinin, artık ücretli kullanılması kararlaştırıldı.

Detaylar ve Fiyatlar

Alınan karara göre, Maltepe Atletizm Pisti ve Kenan Onuk Atletizm Pisti'ni tek seferlik kullanmanın bedeli 200 TL olarak belirlendi. Düzenli spor yapanlar için ise 12 kontörlük kullanım paketi fiyatı 300 TL olacak.

Bisiklet tutkunları için önemli bir mekan olan veledrom pisti de aylık 100 TL abonelik ücreti talep edecek. Tenis oyuncuları açısından da değişiklikler mevcut; aydınlatmasız tenis çalışma duvarının kullanım ücreti 200 TL, aydınlatmalı duvarın kullanım ücreti ise 250 TL olarak belirlendi.

Meclisteki Tartışmalar

AK Parti grubu, İBB yönetimi tarafından sunulan “2025 yılı revize ücret tarifesi” teklifine tam kadro hayır oyu kullanarak karşı çıktı. Ancak teklif, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.