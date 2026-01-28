İBB Balıkyolu Köprüsü Tehlike Saçıyor — Esenyurtlular İsyanda

İBB'ye Ait Balıkyolu Köprüsü Tehlike Saçıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Balıkyolu Köprüsü, bakımsızlık nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler için ciddi risk oluşturuyor. Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Avcılar-Haramidere bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün bazı bölümlerinde betonların döküldüğü, demirlerin açığa çıktığı görülüyor.

Günlük yaşamı etkileyen tehlike

Her gün binlerce aracın ve yayanın kullandığı köprüde zaman zaman kopan beton parçaları aşağıya düşüyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişi sırasında köprünün belirgin şekilde sallandığını belirten vatandaşlar, mevcut durumun can güvenliğini tehdit ettiğini ifade ediyor.

Köprünün alt kısmında dökülen betonlar ve paslanmış demirlerin açıkta kalması hem güvenlik riski oluşturuyor hem de çevrede ciddi bir görüntü kirliliğine neden oluyor. Bölgeden geçen sürücüler ve yayalar, köprünün mevcut haliyle güvenli olmadığını savunuyor.

Başvurulara cevap yok

Esenyurt Belediyesi ve mahalle sakinlerinin, köprünün onarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca başvuruda bulunduğu ancak bugüne kadar herhangi bir dönüş alamadığı belirtiliyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, seslerini duyurabilmek amacıyla köprüye pankartlar asarak yetkilileri göreve davet etti. Vatandaşlar "Bir facia yaşanmadan önce önlem alınmasını istiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.

Güçlendirme çalışması ve trafik düzenlemesi

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, köprünün güçlendirilmesi halinde köprü altında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik hazırladıkları projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Planlanan yeni U dönüşleri ve alternatif yol düzenlemeleriyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE (İBB) AİT BALIKYOLU KÖPRÜSÜ, BAKIMSIZLIK NEDENİYLE HEM YAYALAR HEM DE SÜRÜCÜLER İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR. VATANDAŞLAR, OLASI BİR FACİA YAŞANMADAN ÖNCE KÖPRÜDE ACİL ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR.