Başbağlar'da Kar ve Tipide Kapanan Yolda Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Erzincan Kemaliye’ye bağlı Başbağlar köyünde kar ve tipiden kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açılarak rahatsızlanan Zeynep Demirci ambulansla Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:27
Köy yolunu açan ekipler, rahatsızlanan kadını güvenle hastaneye taşıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyü, etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca köyde yaşayan Zeynep Demirci’nin rahatsızlanmasıyla alarm durumuna geçildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Kemaliye Kaymakamlığı koordinasyonunda, Özel İdaresi ekipleri kapalı yolu açmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi.

Yapılan müdahalelerle hasta kadın ambulansa alınarak Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi. Aile, zorlu hava koşullarına rağmen hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağlayan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Bölük Komutanı Emre Ceylan, Karakol Komutanı Sedat Güngör ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zeynep Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

