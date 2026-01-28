Başbağlar'da Kar ve Tipide Kapanan Yolda Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Köy yolunu açan ekipler, rahatsızlanan kadını güvenle hastaneye taşıdı

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyü, etkili kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca köyde yaşayan Zeynep Demirci’nin rahatsızlanmasıyla alarm durumuna geçildi.

Durumun bildirilmesi üzerine Kemaliye Kaymakamlığı koordinasyonunda, Özel İdaresi ekipleri kapalı yolu açmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi.

Yapılan müdahalelerle hasta kadın ambulansa alınarak Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi. Aile, zorlu hava koşullarına rağmen hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağlayan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Bölük Komutanı Emre Ceylan, Karakol Komutanı Sedat Güngör ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zeynep Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

