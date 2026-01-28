Konya'da 58 Yaşındaki Emekli, 40 Yıllık Sigarayı 20 Günde Bıraktı

Konya'da 58 yaşındaki Abdullah Şen, Karatay Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı ilaçlı tedaviyle yaklaşık 40 yıllık sigarayı 20 günde bıraktı; 6 aydır içmiyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:55
Konya’da yaşayan 58 yaşındaki emekli Abdullah Şen, Karatay Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen destekle yaklaşık 40 yıldır süren sigara bağımlılığından 20 günde kurtuldu. Şen, tedavi sonrası yaklaşık 6 aydır sigara içmediğini belirtti.

Yönlendirme ve tedavi süreci

Yakınlarının rahatsızlığı üzerine aile hekimine başvuran Şen, hekimin yönlendirmesiyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Karatay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Sigara Bırakma Polikliniğinde tedaviye başladı. Burada görevli doktorun uyguladığı ilaçlı tedavi sonucunda kısa sürede olumlu sonuç aldı.

Şen, tedavinin başlangıcında doktorun verdiği ilacı kullanırken eski düzeninde sigara içebildiğini, ancak tedavinin ilerleyen günlerinde sigaranın kendisini rahatsız etmeye başladığını ve istemsizce içmeyi bıraktığını anlattı. "Hocam, ben bıraktım" diye doktoruna haber verdiğini ve tedavi bitmeden sigarayı bırakmış olduğunu ifade etti.

Sağlık, maddi ve manevi kazanımlar

Şen, sigarayı bırakmanın sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirterek, "Güçlüyüm, mutluyum, huzurluyum" dedi. Ayrıca sigaraya harcadıkları bütçeye dikkat çekerek, eskiden ayda 3 bin lira civarında harcama yaptıklarını, şimdi bu parayı aileye ayırdıklarını söyledi. Şen, sigarayı bırakmanın hem maddi hem de manevi kazanım sağladığını vurguladı.

Toplumsal yaygınlaştırma çağrısı

Sigarayla mücadelede gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Şen, bu tür programların tiyatrolarda, sivil toplum kuruluşlarında ve siyasi parti etkinliklerinde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurarak "sigarayı bırakmak istiyorum" diyenlerin profesyonel destekle başarılı olabileceğini belirtti ve herkesi merkeze davet etti.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Polikliniği görevlisi Ayşe Demirbaş ise merkezlerde vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini bildirdi.

