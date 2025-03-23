İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında 3 Zanlı Tutuklandı

İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen "terör" soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan üç önemli isim tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Kararı ile Tutuklandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" iddiaları üzerine yoğunlaştı. Gözaltına alınan isimlerin tamamı, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanmalarına karar verildi.

Bu gelişme ile birlikte, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında firari olan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.