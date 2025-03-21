İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Masak Raporu İle Yeni Gelişmeler

İBB'ye Yönelik "PKK/KCK Terör Örgütüne Yardım" Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Şüpheliler arasında yer alan Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında hazırlanan MASAK raporuna ulaşıldı.

Başlatılan Soruşturma ve Şüphelilerin Kişisel Bilgileri

Başsavcılık tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da dahil olmak üzere totalde 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. MASAK raporu, şüphelilerden Azad Barış ve Ebru Özdemir'in bankacılık işlemlerini detaylandırıyor.

Para Transferleri ve Tespitler

Rapor, Azad Barış'ın, HDP Genel Merkezi hesabına toplamda 21 milyon lira para transfer ettiğini ortaya koyuyor. Barış'ın bu transferleri, "6922 ada 10 parsel satış bedeli ödeme" işlem açıklamalarıyla yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, Barış'ın para hareketleri 2017-2025 yılları arasında devam etmiş olup, özellikle 2022'de 1 milyon 298 bin dolar ve 2024'te 1 milyon 18 bin dolar değerinde döviz yatırımlarının dikkati çektiği vurgulanmıştır.

Ebru Özdemir ve Şirketine İlişkin Bilgiler

Ebru Özdemir'in, Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi ile olan ilişkisi de raporda ele alınmıştır. Şirketin 2023 ve 2024 yıllarında Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Ancak, şirketin 2024 yılı itibarıyla zarar ettiğine dair bilgiler yer alıyor ve en çok para transferinin yine Azad Barış'tan geldiği açıklandı.

Şirketin Mali Durumu ve İlgili Notlar

Özdemir'in şirketi, geçmiş yıllarda önemli gelirler elde edememiş ve öz kaynakları sıfır olarak kaydedilmiştir. Raporda, Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi hakkında da, şirketin zarar ettiği, HDP'nin hesaplarından önemli miktarda para aldığı bildirilmektedir.

Bu gelişmelerle birlikte, soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki pek çok sorunu gündeme getireceği öngörülmektedir.