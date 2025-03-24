İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı

İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturmasında, 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:55
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Üç Şüpheliye Yakalama Kararı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil toplamda 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla inceleme devam etmektedir.

Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde yeni gelişmeler bekleniyor.

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