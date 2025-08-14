İBB Yolsuzluk Soruşturması: 6 Tutuklama, 7 Adli Kontrol

İBB yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama, 7 adli kontrol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile daha önce tutuklanan Taner Çetin'in de bulunduğu zanlıları kapsıyor.

Adli süreç ve yöneltilen suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, zanlılara yönelik suçlamalar arasında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" yer alıyor. Jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, adliyeye getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ın "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesini talep etti.

Hakimlik kararları ve uygulanan tedbirler

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler içinse çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı: bazılarına "yurt dışına çıkış yasağı" getirildi; iki şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ile birlikte "imza atma" yükümlülüğü getirildi. Savcılık ayrıca, Canan Çetin, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etmişti.

Ne olmuştu?

Savcılık, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olduğu belirtilen ve daha önce tutuklanan Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra bazı ihalelerde rol aldığı iddiaları üzerine çalışma başlatmıştı. Soruşturmada, Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği ve ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve örgüte maddi menfaat sağlayarak kamu zararı oluşturduğu yönünde bulgular tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Çetin'in karıştığı öne sürülen ihalilerle bağlantılı olarak 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda; Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

Firari şüpheli Özer Yıldız'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.