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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 şüphelinin savcılıkta işlemeleri başladı. 4 şüpheli için adli kontrol tedbiri kararı alındı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:08
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Şüpheli Gözaltında

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 3 ilde düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 48 şüphelinin adalet yolculuğu başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, şüpheliler adli işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Önemli Suçlamalar

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer almaktadır. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi.

İfadeler Başladı

Şu anda, İstanbul Adalet Sarayı'nda şüphelilerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından görevli 17 savcı tarafından alınmaya başlandı.

Dün Adliyeye Getirilen 4 Şüpheli

Soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süreleri dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Bu kişiler ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılırken, hakimlik tarafından “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atma” adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Gözaltı Sayısı 52’ye Yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde 53 şüpheli için daha gözaltı kararı almıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleştirdikleri operasyonla toplam 52 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın (solda) da olduğu 52 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın (solda) da olduğu 52 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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