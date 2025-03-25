İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Köksal'ın İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Ahmet Köksal, ifadesinde usulsüz ihale iddialarını reddetti ve rakamların gerçek olmadığını savundu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:07
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Köksal'ın İfadesi Gün Yüzüne Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı olarak tutuklanan şüpheli Ahmet Köksal'ın ifadesine ulaşıldı. Köksal, iddiaları şiddetle reddederek, denetim raporundaki rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yolsuzluk İddialarının Merkezinde Kimler Var?

Soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 başka şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi ağır suçlamaları kapsıyor.

Ahmet Köksal’ın İfadesi ve İddiaları

Köksal, gözaltına alındıktan sonra "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamalarıyla tutuklandı. İfadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti. Aylık gelirinin 400 bin lira olduğunu beyan eden Köksal, KSA Reklam ve Danışmanlık AŞ ile KSA Yönetim Hizmetleri AŞ adlı iki şirkete sahip olduğunu ifade etti.

Köksal, İBB'nin düzenlediği toplam dört ihaleye katıldıklarını ve bu ihalelerin hepsini kazandıklarını ifade etti. Ancak, İBB'nin otobüs durakları reklam alanları için yapılan ihalenin iptal olduğunu ve İETT'nin düzenlediği otobüs giydirme işini de kaybettiklerini belirtti.

Müşteki Sedat K.'nın İfadeleri

Köksal'a, müşteki Sedat K. tarafından yapılan usulsüzlük iddiaları okundu. Sedat K., İBB'den kiraladığı reklam panosu için izin talep ettiğinde sorun yaşadığını ve yolsuzluklarla ilgili başvurular yaptığını belirtti. Ayrıca, sebebi bilinmeyen tehditler ve baskılara maruz kaldığını ekledi.

Soruşturmada Kamu Zararına İlişkin Tespitler

Ahmet Köksal, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler neticesinde ortaya konan kamu zararı tespitlerine karşılık vererek, tüm ihalelerin Kültür AŞ tarafından yürütüldüğünü ve gerekli denetimlerin yapıldığını ifade etti. Ayrıca, ihalelerde herhangi bir usulsüzlük olmadığını, denetim raporlarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

BVA Reklam ve Danışmanlık şirketi ile olan para trafiği hakkında da açıklamalarda bulunan Köksal, şirketler arasındaki ilişkilerin yasal çerçevede olduğunu ve tüm işlemlerin kayıtlı olduğunu dile getirerek kamuoyunu bilgilendirdi.

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