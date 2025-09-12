İBB yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

Cezaevindeyken de yeni suçlamalar yöneltildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil birçok zanlı hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Daha önce PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanıp Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, dosyaya sunulan deliller ile etkin pişmanlık, müşteki ve tanık beyanları doğrultusunda Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiğini ve elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu kaydetti.