İBB yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

İBB yolsuzluk soruşturmasında cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:40
İBB yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

İBB yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan tutuklandı

Cezaevindeyken de yeni suçlamalar yöneltildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan cezaevinde bulunan Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama kararı verildi.

Savcılıkça sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahan’ın, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve irtikap suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil birçok zanlı hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Daha önce PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklanıp Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, dosyaya sunulan deliller ile etkin pişmanlık, müşteki ve tanık beyanları doğrultusunda Şahan'ın birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiğini ve elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: Iryna Zarutska Cinayetinde Zanlının Ölüm Cezası Verilmeli
2
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde 12 Yıldır Papağanlara Özel İlgi
3
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor
4
İsrail Güçlerinin Ambulansla Baskın Yaptığı Ortaya Çıktı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları 25 Can Aldı
6
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak