İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Şok Gelişme: Çakarlı Araç Savcıya Ait

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Çakarlı Araç İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Gözaltında bulunan iş insanı Adem Soytekin'in kullandığı çakarlı aracın, Muğla'da görevli bir cumhuriyet savcısına tahsis edildiği belirlendi.

Suç Duyurusu Yolda

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla ilgili yürütme başlattı. İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamaların yanı sıra, bu isimlerden bazıları ile PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması da gündemde.

Çakarlı Araç ve Haksız Avantaj İddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma dosyalarında yaptıkları incelemede, Adem Soytekin'in çakarlı araç kullandığını tespit etti. Ekipler, bu aracın, koruma kararı olan Muğla'daki cumhuriyet savcısına kiralandığını belirleyerek, Soytekin'in İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sağladığını ortaya koydu.

Soytekin'in İfadesi ve Sonuçları

Emniyet ifadesinde, savcıyla tanışmadığını ve aracı tamir için İstanbul'a geldiği sırada kullandığını düşünen Soytekin'in açıklamalarının, fiziki takip ve Plaka Tanıma Sistemleri'nde yapılan incelemelerle yalan olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra, aracın para taşıma amacıyla da kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adı geçen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunması bekleniyor.