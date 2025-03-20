İBB Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Gözaltılar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İstanbul Tıp Fakültesi ek binasına sevk edildi.

Savcılık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarda bulundu. Bu suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu ve birlikte çalıştığı iki diğer şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Ali Nuhoğlu da bulunmaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun da aynı sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

87 şüpheli gözaltında olup, yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu dahil olmak üzere 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu ve 7 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Terör soruşturmasında ise İmamoğlu'nun da dahil olduğu 7 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmış, 3'ü firari durumda.