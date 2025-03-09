İbiş: Gençler 2028 ve 2029'da da Erdoğan'ı Seçecek

Adana'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmeye devam edeceğini belirtti. İbiş, "Hamdolsun 2017'de ve 2023'te gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bundan sonra, 2028 ve 2029'da da gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacaktır," dedi.

Gençlik Kolları'nın Rolü

İbiş, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyondan fazla üyesiyle Türkiye'nin en büyük gençlik oluşumu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere bakış açısını değiştirme çabalarına dikkat çekti. "Maalesef önceden gençler, siyasette sadece bir dolgu malzemesi olarak kullanılırdı. Ancak Cumhurbaşkanı'mız geldiğinden itibaren bu bakış açısını değiştirmek için önemli adımlar attı," diye konuştu.

Seçilme Yaşının Düşürülmesi

İbiş, AK Parti'nin iktidarında seçilme yaşının önce 30'dan 25'e, ardından da 18'e indirildiğini hatırlatarak, "Bu değişikliklerle gençlerin önündeki siyasi yasaklar kalktı. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce gençler siyasi yasaklıydı," ifadesini kullandı.

Diğer Partilerin Kıyaslaması

Diğer siyasi partilerin gençlerin seçilme yaşının 18'e indirilmesine karşı çıktığını hatırlatan İbiş, "O zaman TBMM'de basın toplantıları yaparak gençleri küçümsediler. Ancak Cumhurbaşkanı'mız, gençlerin arkasında durarak bu iradeyi savundu," dedi.

2023 Seçimlerinden Alınan Dersler

İbiş, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yürüttüğü çalışmalara değinerek, "2023'te bunların oyunlarını gördük ve cevabını verdik. Gelecek seçimlerde de bu oyunlara yine gereken yanıtı vereceğiz," diye ekledi.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmayı hedeflediklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ekibimiz bu ülkeye yapılmayanları gerçekleştirdi," dedi. Konuşmaların ardından program, soru-cevap bölümüyle devam etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Adana Müze Kompleksi'nde "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sağ 2), programda konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından Adana Müze Kompleksi'nde "Gençlik Buluşması" programı düzenlendi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sağ 2), programda konuşma yaptı.