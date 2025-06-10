İbn Haldun Üniversitesi’nden Deprem Sonrası Deneyim Paylaşım Çalıştayları

İbn Haldun Üniversitesi’nden Önemli Bir Proje

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), PASS (Post-Disaster Assistance Support and Sustainability) Projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası sahada görev yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek.

Projenin Hedefleri ve İçeriği

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Erasmus kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan bu proje, İPAM Müdürü Doç. Dr. Burcu Uysal yürütücülüğünde Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

PASS Projesi, deprem bölgesinde doğrudan afeti yaşamamış ancak sahada aktif olarak görev yapmış sağlık çalışanları, arama kurtarma ekipleri, öğretmenler ve çeşitli meslek gruplarındaki bireylerin deneyimlerini anlamayı ve bu deneyimlerden yola çıkarak çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalıştay Detayları

Proje çerçevesinde ilk olarak temmuz ayında İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nde geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda sahada edinilen tecrübeler, psikososyal etkiler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar ele alınacak. Katılımcılarla birlikte çözüm önerileri geliştirilecek.

Projede başlangıçta 100 kişiye ulaşılması hedeflenirken, katılımcılara yönelik psikolojik iyilik halini destekleyici eğitimler ve grup çalışmaları da planlanıyor.

PASS Projesi'nin ikinci aşamasında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde ikinci bir çalıştay düzenlenecek. Burada elde edilen bulguların, bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi karar alıcılara sunularak farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İPAM’ın Önceki Çalışmaları

İPAM, 6 Şubat depremleri sonrasında 53 kişilik uzman ekibi ile depremzedelere psikolojik ilk yardım sağlamış ve ardından Adıyaman'da kurduğu Psikoterapi Merkezi ile 8 ay boyunca bireysel ve grup terapileri, çalışanlara yönelik destek programları ve psikoeğitim oturumları sunmuştur.

İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), PASS (Post-Disaster Assistance Support and Sustainability) Projesi kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası sahada görev yapan profesyonel ve gönüllülerin deneyimlerini aktaracağı çalıştaylar düzenleyecek.