İç Anadolu'da Kurban Bayramı Öncesi Şehitlik Ziyaretleri

Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua yapıldı.

Törene, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit aileleriyle bir süre görüşerek bayramlarını kutladı.

Yozgat'ta Anma Töreni

Yozgat Şehitliği'ndeki programda da benzer bir şekilde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua gerçekleştirildi. Törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, şehit mezarlarına çiçek bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, "Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Acıların olmadığı, sevenlerin kavuştuğu bir bayram olmasını diliyorum" dedi.

Niğde'de Şehitlik Ziyareti

Niğde'de de Kurban Bayramı öncesinde protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle birlikte şehitlik ziyareti düzenlendi. Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, kabirlere güller bırakıldı ve dua edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, ziyaretten sonra şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutladı.

Sivas'taki Bayram Coşkusu

Sivas'ta ise Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliklerinde yoğun kalabalık gözlemlendi. Şehit yakınları, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü de kentteki şehitlikleri ziyaret etti.

Ayrıca, 22 Eylül 2024'te İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bayram şekeri bırakıldı.

Niğde’de Kurban Bayramı öncesinde protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler şehitliği ziyaret etti. Niğde Valisi Cahit Çelik, kabirlere gül bıraktı.

Niğde’de Kurban Bayramı öncesinde protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler şehitliği ziyaret etti. Niğde Valisi Cahit Çelik, kabirlere gül bıraktı.