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İç Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar için dikkatli olunması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:16
İç Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

İç Anadolu'da Kar Yağışı Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın erken saatlerden itibaren Konya'nın güneyi, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı öngörülüyor.

Ayrıca, Sivas'ta ise yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı daha dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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