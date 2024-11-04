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İç Güvenlik Reformları TBMM'de Tartışılıyor

Yeni kanun teklifi, ateşli silahlar ve güvenlik düzenlemeleri üzerinde önemli değişiklikler öngörüyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:37
İç Güvenlik Reformları TBMM'de Tartışılıyor

İç Güvenlik Alanında Önemli Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, tarafında ateşli silahların parçalarıyla ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, ateşli silahların ana parçalarını ülkeye sokanlar için 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Hapis ve Para Cezaları Gündemde

Teklife göre, ateşli silah parçalarını (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir gibi) ülkeye sokan veya satanlar, en az 5, en fazla 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanması da gündemde.

Ruhsatsız Silah Taşımanın Cezası Arttı

Ruhsatsız silah taşıma, satın alma ve bulundurma suçlarının cezası da artırılacak. Şu anki 1 yıl olan alt sınır 2 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 4 yıla çıkarılacak.

Silah Parçalarını Taşıyanlara Ceza İle Yüksek Cezalar

Ateşli silahların parçalarını bulunduran kişiler de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Ayrıca, silahların sayısının ya da kalitesinin endişe verici olması durumunda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Araç Kiralama Düzenlemeleri

Araç kiralama şirketleri, kiralanan araç ve kiracılara yönelik bilgileri anlık olarak yetkililere bildirmekle yükümlü hale getirilecek. Bilgileri doğru tutmayan işletmelere 49 bin 938 lira ile 99 bin 896 lira arasında para cezası verilecek.

Sahil Güvenlik ve Jandarma Personeline Ödül

Sağlanan düzenlemelere göre, Sahil Güvenlik ve Jandarma personeline başarılı görevleri için çeşitli madalyalar verilecektir.

Bu teklifteki düzenlemelerin, iç güvenlik alanını daha etkin hale getirmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak yasaların detayları ve sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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