ICAF 9. Kez Kadıköy'de: Istanbul Comics and Art Festival 20-21 Eylül'de

Istanbul Comics and Art Festival (ICAF), 20-21 Eylül'de Kadıköy Moda-Cevizlik'te 'oyun' temasıyla düzenleniyor; çizgi roman, illüstrasyon, mural ve atölyeler yer alacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:10
Türkiye'nin önemli çizgi ve görsel sanatlar etkinliği Istanbul Comics and Art Festival (ICAF), bu yıl 20-21 Eylül tarihlerinde Kadıköy'de sanatseverlerle buluşuyor. Dream Sales Machine organizasyonuyla düzenlenen festival, bu sene 9. kez kapılarını açacak.

Festival alanı ve tema

Etkinlik, Moda-Cevizlik'te gerçekleştirilecek. Bu yılın odağında "oyun" teması bulunuyor; çizgi roman, karikatür, illüstrasyon ve sokak sanatı gibi disiplinler oyun kavramı etrafında yeniden yorumlanacak.

Program ve etkinlikler

Festival boyunca ziyaretçiler çizgi roman dükkanları, yayınevleri, fanzin ve bağımsız yayınların stantlarını gezebilecek. Ayrıca atölyeler, söyleşiler, canlı çizimler, mural ve graffiti çalışmaları gibi çok disiplinli etkinlikler izleyiciyle buluşacak.

Bağımsız sanatçılara geniş yer

ICAF, bu yıl bağımsız sanatçılara geniş bir alan ayırıyor; deneyimli isimlerin yanı sıra yeni üretime başlayan sanatçılara da görünürlük sağlanması amaçlanıyor. İlki 2016'da Kadıköy'de düzenlenen festivalde bu yıl yaklaşık yüz sanatçı iki gün boyunca çalışmalarını sergileyecek.

Söyleşiler ve konuklar

Festival programında koleksiyoner İlker Aksungar, çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Toyart.ist projesi ile Emre Karacan ve Murat Kalkavan gibi isimlerin söyleşileri yer alacak.

Bilgi ve takip

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve güncellemeler için festivalin Instagram hesabı takip edilebilir.

