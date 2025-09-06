Icelandair İstanbul Havalimanı'nda Tarifeli Seferlere Başladı

Icelandair İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerine başladı

İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu Icelandair, İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerini resmen başlattı. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım İstanbul Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağını daha da genişletiyor.

İlk iniş ve hat bilgileri

Şirketin ilk uçağı bugün saat 00.05'te İstanbul Havalimanı'na indi. Icelandair, 2025 yılının başından bu yana İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlere başlayan 7. havayolu şirketi oldu. Reykjavik-İstanbul hattı, Avrupa, Kuzey Atlantik, Asya ve Orta Doğu arasında güçlü bir bağlantı sunuyor.

Uçuş frekansı ve filo

Yeni hatta haftada 2 ila 4 sefer düzenlenecek. Seferlerde 160 koltuk kapasiteli Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar kullanılacak.

Codeshare ve bağlantılı ulaşım

Icelandair'ın İGA İstanbul Havalimanı'nda hizmete başlamasıyla, Türk Hava Yolları ile mevcut codeshare anlaşması genişletildi. Bu işbirliği sayesinde yolcular, Reykjavik üzerinden Asya ve Orta Doğu'daki birçok destinasyona daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilecek. İki havayolunun koordineli uçuş saatleri toplam seyahat süresini kısaltırken bölgesel pazarlara erişimi kolaylaştırıyor.

İstanbul Havalimanı'nın büyüyen ağı

İGA'nın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı 2025 yılında Japonya'dan All Nippon Airways, İran'dan Fly Sepehran, Ürdün'den Fly Jordan, İspanya'dan Air Europa, Malta'dan KM Malta ve Suriye'den Syrian Air gibi havayollarını da ağına kattı. İstanbul Havalimanı; en yüksek sayıda havayoluna hizmet veren dünyanın ilk üç havalimanı arasında yer alıyor ve 115'i aşkın havayolu'na ev sahipliği yapıyor.

