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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti ve duygu dolu bir anma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:27
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabiri ziyaret etti. Aktaş başkanlığındaki jandarma heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Burada, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Aktaş'ın Anıtkabir Özel Defteri'ndeki Yazısı

Aktaş, deftere yazdığı notta şu ifadeleri kullandı: "Aziz Atatürk, 186 yıldır milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Bizler, milletimizin bağrından çıkan ay yıldızlı üniformasıyla vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız. Türkiye'mizin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgesinde, en ücra yollarda milletimizin yanında olmak, bizim için yalnızca bir görev değil, şerefle taşıdığımız bir mesuliyettir."

Aktaş, mesajının devamında, "Bugün, ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz açıktır, terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Jandarma, asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir. Bu anlayışla, teknolojiyle donanmış, insan odaklı, eğitimli ve liyakatli personelimizle Türkiye'nin her noktasında milletimizin hizmetindeyiz. Bu anlamlı günde, şanlı üniformamız altında görev ifa ederken şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Aktaş, ve beraberindeki jandarma heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aktaş, törene katılan heyetle fotoğraf çektirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aktaş, törene katılan heyetle fotoğraf çektirdi.

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