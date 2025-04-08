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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop’ta Hayvan Koruma Kurulu Toplantısına Katıldı

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sinop'ta sahipsiz hayvanların korunması amacıyla toplantıda önemli projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:28
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Sinop’ta Hayvan Koruma Kurulu Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sinop’ta gerçekleştirilen Hayvan Koruma Kurulu toplantısına katıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı valilik binasında düzenlendi ve sahipsiz hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarının sağlanması amacıyla kentte yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi hedeflendi.

Toplantıda, ilgili kurum yöneticileri bir araya gelerek sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilecek projeleri tartıştı. Bu önemli toplantının ardından, Aktaş ve beraberindeki heyet, Abalı köyünde yapılması planlanan Doğal Yaşam Merkezi alanında incelemelerde bulundu. Aktaş'a Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer de eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 5), Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 5), Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak etti. Toplantıda, Vali Mustafa Özarslan (sağ 5), Belediye Başkanı Metin Gürbüz (sol 4) ve diğer ilgililer yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 5), Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 5), Sinop'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısına iştirak etti. Toplantıda, Vali Mustafa Özarslan (sağ 5), Belediye Başkanı Metin Gürbüz (sol 4) ve diğer ilgililer yer aldı.

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