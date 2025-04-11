İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Şırnak'ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta önemli ziyaretlerde bulundu. Aktaş'ı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte vatandaşlar karşıladı.

Cizre ilçesinde İncelemeler

Aktaş, ilk olarak Cizre ilçesi'nde bulunan Kırmızı Medrese'de incelemelerde bulundu ve burada eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Hayrat Vakfı Ziyareti

Daha sonra Hayrat Vakfı'nı ziyaret eden Aktaş, Vakıf Başkanı Yahya Yıldız ile bir araya gelerek yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı

Aktaş, Cizre Hafızlık Kur'an Kursu inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından Silopi ilçesi'ne geçerek, Kösreli köyü yakınlarındaki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Şırnak İçin Önemli Proje

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, 51 ilin belediye ve il özel idaresi kapsamında valilikler koordinesinde bu tür barınma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Şırnak'ta oluşturulan 50 dönümlük alandaki merkezin çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, ancak halen devam ettiğini ifade etti. Aktaş, tesisin faaliyete geçtiğinde Şırnak'taki sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacağını vurgulayarak, "Bu noktada Şırnak'ımızı büyük oranda rahatlatmış olacağız. Valimize ve tüm ekibine bu kıymetli eseri kazandırdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Habur Sınır Kapısı Ziyareti

Ziyaretlerinin son bölümünde Aktaş, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Tır Parkı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağ 2), Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu. Aktaş'ı Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Birol Ekic (sağda), Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile vatandaşlar karşıladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sağ 2), Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu. Aktaş'ı Şerafettin Elçi Havalimanında Şırnak Valisi Birol Ekic (sağda), Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile vatandaşlar karşıladı.