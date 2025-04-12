İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'tan Siirt'le İlgili Önemli Ziyaretler

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Siirt'te Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Valilikten alınan bilgiye göre, Aktaş, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u iş yerinde ziyaret etti.

Açıklamalarda bulunan Aktaş, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şehit ailelerimiz, aziz vatanımızın varlığı ve birliği için canını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya ve onların ailelerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın ziyaretine, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da eşlik etti.

Daha sonra Mehmet Aktaş, beraberinde Vali Kızılkaya ile birlikte Siirt Belediyesinin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti.

Merkezde incelemelerde bulunan Aktaş, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kızılkaya, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve 20 dönüm olan alanın yeni doğal yaşam alanlarıyla 50 dönüme çıkarıldığını belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te ziyaretlerde bulundu. Aktaş (sağ 5), Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u iş yerinde ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Siirt'te ziyaretlerde bulundu. Aktaş (sağ 5), Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un babası Salih Sungur'u iş yerinde ziyaret etti.