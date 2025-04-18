İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de Hayvan Koruma Projelerini İnceledi

Karaloğlu, Artvin Ziyaretinde Çarpıcı Yasal Değişiklikleri Açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Artvin'deki ziyaretleri kapsamında Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ardından Valilik Salonu'nda düzenlenen Hayvanları Koruma Yasası toplantısına katıldı.

Hayvan Barınağı İncelemesi

Karaloğlu, Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile İl Özel İdaresi tarafından Bakırköy köyünde yapılan 50 dönümlük hayvan barınağı inşaatında da incelemelerde bulundu. Burada, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Yasal Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu’nun Ağustos 2024’te değişerek sokaktaki sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyon sürecine ilişkin yasal bir paradigma değişikliği sağladığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, il özel idaresi bulunan 51 ilin valisine yasanın uygulanması için liderlik yapmalarını talimatlandırdığını vurguladı.

Belediyelere ve Valilere Yüklenen Sorumluluk

Karaloğlu, “Esas sorumluluk belediyelerimizde ama valilerimiz illerinde bu işe liderlik yapıyor. Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda sahipsiz hayvanların çözüme kavuşturulması için illeri ziyaret ederek yapılan projeleri yerinde inceliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çözüm Süreci İçin Ankara'da Çalışmalar Sürüyor

Sahipsiz hayvan sorunlarının çözümü için Ankara'da gereken çabayı göstereceklerini belirten Karaloğlu, “Sayın Vali'mize teşekkür ediyorum, Artvin’de ciddi bir mesafe alınmış durumda. Çok kısa süre içinde Artvin ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın, sahipsiz hayvanlar konusunda belirgin gelişmeleri göreceğini düşünüyorum.” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sol 5), Artvin'deki programları kapsamında Vali Turan Ergün'ü (sol 4) makamında ziyaret etti. Karaloğlu, ardından Valilik Salonu'nda Hayvanları Koruma Yasası kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sol 5), Artvin'deki programları kapsamında Vali Turan Ergün'ü (sol 4) makamında ziyaret etti. Karaloğlu, ardından Valilik Salonu'nda Hayvanları Koruma Yasası kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.