İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretler ile dikkat çekti. Karaloğlu, merkez Antakya ilçesinde yer alan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıda, 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası devam eden inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Depremler sonucu zarar gören valilik konağı ve tarihi valilik binası üzerinde de detaylı incelemelerde bulunan Karaloğlu, son olarak Uzun Çarşı'da halk ile bir araya gelerek, esnafın taleplerini dikkatle dinledi.

Karaloğlu'na yaptığı ziyaretlerde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağda), Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören valilik konağında süren inşaat çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağda), Hatay'da gerçekleştirdiği ziyaretleri kapsamında merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören valilik konağında süren inşaat çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu.