İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Destek Mesajı

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam'dan Anlamlı Mesaj

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, düzenlenen yemekte şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Sağlam, burada yaptığı konuşmada, "Bugün terörü bu topraklardan nasıl ki tarihe gömmeye kararlıysak, hangi suç tipi veya suç örgütü olursa olsun her biriyle amansızca mücadele ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Türk Polis Teşkilatı 180 Yaşında

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğin amacı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamaktı. Ulu Cami imamı Muhammet Ece'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Sağlam Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır milletin hizmetinde olduğunu belirtti.

Emniyet Mensuplarına Teşekkür

Sağlam, Anadolu topraklarının güvenliğini sağlamak adına çalışan polislere minnettar olduğunu vurguladı: "Görevini her şartta ve her koşulda fedakarca yapan değerli emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum." Ayrıca, şehitlerin anıldığını ve ailelerinin de bu kahramanlık hikayesinin önemli birer parçası olduklarını söyledi.

Güvenli Özgürlük Vurgusu

Sağlam, toplantıda güvenliğin sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Güvenli özgürlükler diliyorum," dedi. Polislerin devlet ile vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu ve iç güvenliği tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Karakaya'dan Destek Mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı’nın devletin güvenliğini sağlama konusundaki önemine değindi. "Güvenlik hizmeti oldukça kıymetlidir," diyerek emniyet teşkilatının eğitim ve donanımının artırıldığına dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürü'nden Kutlama

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, halkla bütünleşme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Yemek programı, İl Müftüsü Kadir Koçak'ın dua etmesi ve pasta kesimi ile son buldu. Etkinliğe; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve birçok katılımcı yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam (sağ 4), Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.