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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan Karabük'te Sahipsiz Hayvanlar Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük'te sahipsiz hayvanların sorununa dikkat çekerek sokak güvenliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:43
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan Karabük'te Sahipsiz Hayvanlar Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Sahipsiz Hayvanların Sorununa Dikkat Çekti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük'te gerçekleştirdiği temaslar sırasında sahipsiz hayvanlar konusundaki endişelerini dile getirdi. Turan, bu sorunun dünyada pek de karşılığı olmayan bir durum olduğunu belirterek, "Sokaklarımızın güvenliği esastır ve evlatlarımızın okula, büyüklerimizin camiye, kadınlarımızın pazara rahat gitmesi, hepimizin önemli görevidir," dedi.

Güvenlik ve Sahipsiz Hayvanlar

Karabük'te Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret ettikten sonra katıldığı "Karabük Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulunan Turan, iyi niyetten ve farklı sebeplerden dolayı bu konuda bedel ödendiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bir üniversite öğrencisinin sahipsiz hayvanlardan kaçarken kaza geçirip hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu tür olayların mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yeni Düzenlemeler Üzerine

Siber suçlar ve sentetik uyuşturucu gibi yeni sorunlara karşı düzenlemeler yapılırken, sahipsiz hayvanlar konusunda da çözümler üreteceklerini belirten Turan, Avrupa'nın uygulamalarını incelediklerini kaydetti. "Dünya nasıl yapmış, Avrupa başta nasıl bir mevzuat değişikliğine gitmiş bunları inceliyoruz," diyen Turan, yeni düzenlemenin "yakala, rehabilite et ve sahiplenilinceye kadar barınakta tutmayı" öngördüğünü açıkladı.

Siyasi Polemikler ve Eleştiriler

Turan, ziyaretlerinin ardından Karabük Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüştü. Burada AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile de bir araya gelen Turan, siyasetteki polemiklere de değindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Turan, "Savaşacağız" demenin uygun olmadığını vurgulayarak, siyasi tartışmaların anlamını ve uygulama şekillerini sorguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, siyasetçilerin sağduyusunu elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Atatürk'ün kurduğu, Türkiye'yi büyüten parti bu olabilir mi?" dedi ve ardından, Karabük ve Safranbolu belediyelerine ait barınakları ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük temasları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük temasları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etmesinin ardından katıldığı "Karabük Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük temasları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük temasları kapsamında Vali Mustafa Yavuz'u makamında ziyaret etmesinin ardından katıldığı "Karabük Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

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