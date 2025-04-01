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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Kırklareli'nde Protek Hayvan Rehabilitasyon Tesisi İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için inşa edilecek rehabilitasyon tesisini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:27
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Kırklareli'nde Protek Hayvan Rehabilitasyon Tesisi İnceledi

Kırklareli'nde Hayvan Rehabilitasyon Tesisi İncelemesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde sahipsiz sokak hayvanları için yapılacak olan geçici rehabilitasyon ve bakımevi alanında incelemelerde bulundu. Ziyaretine Kırklareli Valiliği ile başlayan Turan, Vali Uğur Turan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sokak Güvenliği Üzerine Vurgular

Turan, Yündolan köyünde devam eden tesis inşaatını ziyaretinde, sokak güvenliğinin önemine dikkat çekti. "Bizler sokaklarımızın güvenli olmasını istiyoruz. Bu güvenlik riski hayvanlardan, insanlardan gelebilir. Sokağın güvenliği olmazsa olmaz prensibimizdir." diyen Turan, sokak hayvanlarının varlığının sorun teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Yerel ve Küresel Yaklaşımlar

Dünyadaki birçok gelişmiş ülkede 'sokak hayvanları' ifadesinin kullanılmadığını belirten Turan, hayvan sevgisinin önemine değindi. "Hayvanlara eziyet haramdır, suçtur, yanlıştır ancak insanların güvenliği de esastır. Güvenli sokaklar oluşturmakta kararlıyız," dedi.

Toplum ve Sivil İnisiyatiflere Çağrı

Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen hayvanlarla ilgili kanunun fazlasıyla tartışma konusu olduğunu belirtirken, “Bu yürüyüşümüze omuz verin. Valilerimiz öncülüğünde hayvan bakımevleri kuruluyor. Kırklareli'miz de harika bir tesise kavuşacak,” şeklinde konuştu.

Sokak Hayvanlarının Sayısına Dikkat

Kırklareli'nde 8 binden fazla sokak köpeği bulunduğunu aktaran Turan, “Bu yüksek sayı risk taşıyor. Hayvanlar aç kaldığında saldırganlaşabiliyor. Bu sorunu çözmek için sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var,” diye ekledi.

Ardından, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Belediye Başkanı Derya Bulut da katılımcılara seslendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Turan, Yündolan...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Turan, Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Turan, Yündolan...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Turan, Yündolan köyünde yapımı devam eden Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulundu.

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