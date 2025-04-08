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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Sokak Hayvanları İçin Çözüm Arıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 'Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı'nda sokak hayvanları için kapsamlı çözümler önerdi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:49
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Sokak Hayvanları İçin Çözüm Arıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Sokak Hayvanları İçin Çözüm Arıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ağrı'da düzenlenen "Ağrı Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "Sokaklarımızda sahipsiz bir hayvan kalmasın. Hepsi doğal yaşam merkezlerinde, doğal ortamlarda olsun. Bunların kısırlaştırılması başta olmak üzere tedavi süreçleri yerine getirilsin" dedi.

Vali Koç ile Görüşme

Bülent Turan, Ağrı ziyaretleri çerçevesinde Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti ve ardından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, ayrıca Dünya Romanlar Günü ve Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Güvenli Sokaklar Vurgusu

Turan, çocukların sokaklarda sahipsiz hayvanlardan dolayı yaralanma vakalarına dikkat çekerek, sokak güvenliğinin hayati olduğunu vurguladı. "Sokaklarımız güvenli olmak zorundadır, teröristten, sahipsiz hayvandan veya trafikten gelebilecek her türlü riski göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kanun ve Yeni Projeler

Geçtiğimiz 9 ay içinde çıkarılan kanunun tüm kurumlara yeni görevler verdiğini hatırlatan Turan, Ağrı'da yaklaşık 10 bin sahipsiz hayvan bulunduğunu söyledi. "Bu nedenle bu riski daha da büyütmemeliyiz. Kanun geçeli 9 ay oldu; eylemler ve toplantılar yapılmıştı. Katliam veya itlaf olmamıştır, amacımız ulusal standartlarda bu sorunu çözmektir," dedi.

Yerel Yönetimlere Ciddi Görevler

Toplantıda, yerel yönetimlerin sorumluluklarına da değinen Turan, belediyelerin %0.5 bütçelerini sokak hayvanları için ayırmak zorunda olduklarını belirtti. "Bu süreç içerisinde herkes görevini yapacak. Eğer bu yükümlülükleri yerine getirmezsek, her türlü teftişi gerçekleştirecek adımları atacağız" açıklamasında bulundu.

Doğal Yaşam Alanları ve Barınaklar

Turan, hayvan zulmünün günah ve suç olduğuna dikkat çekerek, "Usulünce hayvanları toparlamak, sahiplendirmek veya rehabilite edip doğal ortamlarında barındırmak zorundayız" dedi. Ayrıca, Ağrı Valiliğince Ozanlar köyü kırsalında bir hayvan barınağının inşa edilmesi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Sonuç

Vali Koç, düzenlenen toplantıda sahipsiz hayvanların sorununu gündemden çıkarmak adına çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bakan Yardımcısı Turan, ardından barınağın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (ortada), Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

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