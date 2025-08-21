DOLAR
40,94 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.392,86 0,28%
BITCOIN
4.632.906,53 1,05%

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Mustafa Çiftçi ile kentteki çalışmaları görüştü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında Erzurum'a gelerek Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde çiçekle karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette kimler yer aldı?

Ziyarette; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali Mustafa Çiftçi (sağda) ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor
2
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
3
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
4
Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı
5
İğdır'da Jandarma Simülasyonu: Emniyet Kemeri Hayat Kurtarıyor
6
Siverek'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım