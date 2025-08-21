İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında Erzurum'a gelerek Erzurum Valiliğini ziyaret etti.
Valilik girişinde çiçekle karşılanan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Vali Mustafa Çiftçi ile makamında bir araya gelerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette kimler yer aldı?
Ziyarette; Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu hazır bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (solda), Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yerlikaya, Vali Mustafa Çiftçi (sağda) ile görüştü.