İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Mustafa Çiftçi ile kentteki çalışmaları görüştü.