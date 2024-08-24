İçişleri Bakanı Yerlikaya, 23 İlin Emniyet Müdürünü Kabul Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Emniyet Müdürleri ile Görüşmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yeni atanan ve yer değiştiren 23 ilin emniyet müdürü ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Yerlikaya emniyet müdürlerine yönelik bir tebrik mesajı paylaştı.

Başarı Dilekleri ve Teşkilatın Önemi

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, yeni görevlerinde müdürlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Emniyet Teşkilatı'nın Türkiye'nin huzur ve güvenliği için her zaman özveriyle çalıştığını belirten Bakan Yerlikaya, "Türk polisi her daim aziz milletimizin emrinde ve onun hizmetindedir." dedi.

Bakan Yerlikaya, bu önemli görevlere atanan emniyet müdürlerinin, Türkiye’nin güvenliği için büyük bir sorumluluk üstleneceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (önde sol 5), yeni atanan ve görev yeri değişen 23 ilin emniyet müdürünü bakanlıkta kabul etti.