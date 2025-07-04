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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki Orman Yangınlarını İnceledi

Bilecik'teki orman yangınlarından etkilenen köylerde ağır hasar tespitleri yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 21:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki Orman Yangınlarını İnceledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki Orman Yangınlarını İnceledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Bilecik'in orman yangınlarından kötü etkilenen Osmaneli ilçesindeki Soğucakpınar köyü ve Gölpazarı ilçesindeki Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

Yangın Sonrası Ziyaret

Yerlikaya, 28 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 3-4 gün süren yangının büyük bir mücadele sonucunda kontrol altına alındığını belirtti. Yangın sonucunda, Bilecik'te 7 köy ve 11 mahalleden toplam 721 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ağır Hasar Tespitleri

Bakan Yerlikaya, bölgedeki hasar tespitlerinde 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahırın ağır hasar gördüğünü, ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü açıkladı.

Geçici Barınma Çözümleri

Bu kapsamda, Köprücek köyünde vatandaşların geçici barınma talebi üzerine 10 konteyner hızlı bir şekilde hazırlandı. Aynı şekilde, Kaşıkçı Mahallesi'nde de talepler doğrultusunda 16 hane için konteynerler kuruldu. Bu konteynerler, gerekli tüm temel ihtiyaçlarla donatıldı.

Acı Yardım Ödeneği

Yerlikaya, AFAD'ın Bilecik için ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktardığını ifade ederek, ayrıca 60 hapa hane için 5 milyon 745 bin lira nakdi yardımın bir günde yapıldığını duyurdu.

İklim Değişikliği Uyarısı

Yangınların iklim değişikliği ile ilgili bir sınanma durumu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Yangınların artış ihtimaline karşı hava ve kara ekipmanlarının artırıldığını belirtti.

Yerlikaya, köylerde yaptığı ziyaretlerde evlerin kullanılamaz hale geldiği alanda incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla birebir görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

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