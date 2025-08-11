İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından devletin vatandaşlar için seferber olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE ve ilgili tüm kurumların sahada görevde olduğunu belirtti.

Yerlikaya, şu şekilde devam etti: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, vatandaşlarla sohbet etti.

