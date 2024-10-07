İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'deki Soykırıma Dair Sert Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sert Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve Türk halkının bu soykırıma karşı durmaya devam ettiğini vurguladı.

"Gazze'deki Zulmü Unutmuyoruz"

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılı olduğu bu günlerde, 6 yaşındaki Hind Recep gibi binlerce çocuğun acımasızca hayatını kaybettiğini unutmuyoruz. Kadınlar ve yaşlılar da bu sistematik katliamlardan nasibini aldı," dedi.

"Her gün Gazze'de nice güneşler bir bir batıyor." ifadesiyle, yaşanan trajedinin derinliğine dikkat çeken Yerlikaya, bu durumun insanlık vicdanında derin yaralar açtığını dile getirdi.

Adalet ve İnsanlık Çağrısı

Bakan Yerlikaya, Gazze halkının acısının Türkiye'nin acısı olduğunu belirterek, "Adalet ve insanlık için haykıran picdanlı herkes onların yanındadır. Devletçe, milletçe bu soykırıma karşı durmaya ardımızda her daim duracağız," ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık ittifakı çağrısına atıfta bulunarak, Gazze'de barışın sağlanması için dünya ülkelerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. "Dünya sussa da Türkiye susmaz," sözleriyle de mesajını net bir şekilde iletti.

Filistinli şehitler için rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, uluslararası kamuoyuna seslenerek adalet talep etti.