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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yöneleyen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, Serhat Akın'a yönelik saldırıya dair tüm şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:01
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yöneleyen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beykoz ilçesinde eski milli futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, olayın tüm şüphelilerinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Silahın Ele Geçirilmesi

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren O.D ile motosikletli sürücü O.M ve olaya karışan diğer şüphelilerin E.Ü, M.A ve İ.T'nin de yakalandığını açıkladı. Ayrıca, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği ifade edildi. "Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Diliyorum"

Yaralanan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şehir eşkıyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

Polis Ekiplerine Teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.

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