İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Suriyeli Mültecilerle İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Mülteci Dönüşü Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin mültecilerin geri dönüş sürecine yönelik yürüttüğü politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Güvenli Dönüş Süreci

Bakan Yerlikaya, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için sağlanan güvenlik koşullarının önemine dikkat çekerek, bu sürecin devam edeceğini ifade etti. Türkiye, mülteci konusundaki duyarlılığını sürdürerek, uluslararası normlara uygun bir şekilde geri dönüşlerin gerçekleştirilmesine özen gösteriyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya (ortada), 15.Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya (ortada), 15.Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.