İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Önemli Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu operasyonuna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan, toplamda 234 üst düzey organize suç örgütü üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Gözaltılar

Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşarak, bu rakamın 9'unun yurt dışı operasyonlarında, 225'inin ise yurt içindeki çalışmalarda gözaltına alındığını belirtti. Bu gelişme, ülkedeki uyuşturucu ile mücadelenin ciddi bir aşamasını temsil ediyor.

Bu operasyonun, suç örgütleriyle mücadeledeki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, toplumun güvenliği ve huzuru için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonuna ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Orkinos-Bulut" operasyonuna ilişkin basın açıklamasında bulundu.