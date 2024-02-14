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İçişleri Bakanı Yerlikaya Erzincan maden ocağı faciası hakkında yeni açıklamalarda bulundu

Erzincan’daki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin durumuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 işçinin konteynerde, 3 işçinin aynı bölgedeki araçta ve bir işçinin de başka bir yerdeki kamyonda bulunduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 14:52
İçişleri Bakanı Yerlikaya Erzincan maden ocağı faciası hakkında yeni açıklamalarda bulundu

Erzincan’daki maden ocağında 9-10 milyon metreküp toprak kaydığı bilgisini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak kaymasının altında kalan 9 maden işçisinin durumunu hatırlatarak, arama ve kurtarma faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Yerlikaya’ya basın açıklaması esnasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve ilgililer eşlik etti.

ERZİNCAN ALTIN MADENİNDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’daki maden ocağındaki toprak kayması sonrası kayıp 9 işçiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yerlikaya, Afet Acil Durum Merkezi’nde İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının koordinasyonunu sağladıklarını belirtti. Yerlikaya, bölgede 339 arama kurtarma personeli ve 1708 diğer görevli olmak üzere toplam 2047 personelin çalıştığını, ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı ve 5 metale duyarlı radar cihazının kullanıldığını kaydetti.

ali yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayıp 9 işçinin bulunması için yeterli insan kaynağı ve personel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde, aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz." 

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLER METAL RADARLARLA ARANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’daki maden ocağında kayıp 9 işçinin kurtarılması için metal radarlarla tarama yaptıklarını söyledi. Yerlikaya, 2 araç ve konteynerde bulunan işçilerin avantajlı olduğunu, radarlarla iz buldukları anda daha çok o bölgeye yoğunlaşacaklarını belirtti. 

Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdüğünü, bilim insanlarının yer radarlarıyla toprak kayması riskini sürekli kontrol ettiklerini kaydetti. Yerlikaya, hava şartlarının da zorlu olduğunu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden gelen bilim insanlarının ve AFAD’ın arama kurtarma ekipleriyle anlık olarak haberleştiklerini ifade etti.

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