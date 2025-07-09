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İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ Operasyonlarında 17 Bin 684 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlarda 17 bin 684 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:58
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ Operasyonlarında 17 Bin 684 Gözaltı

FETÖ'ye Yönelik Operasyonlar Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zaferin Adı Türkiye" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı yapılan operasyonlar neticesinde 17 bin 684 şahsın gözaltına alındığını ve bu şahıslardan 3 bin 185'inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

15 Temmuz'un Anlamı

Yerlikaya, konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anarak, o gece hayatını kaybeden 12 askere Allah'tan rahmet diledi. “Bu vatanı vatan yapan, milleti yüce kılan ruhun özünde "şehitlik ve gazilik" makamlarının olduğunu” vurguladı.

15 Temmuz'un Türkiye tarihindeki önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, “O gece aziz milletimiz tankların karşısında durarak bağımsızlığını savundu” dedi. Hainlerin, vesayetçilerin kurduğu pusunun milletin cesaretiyle bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

Bağımsızlık ve İstikrar Vurgusu

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik her tehdidin karşısında olduklarını belirtti. “Bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan hainlere karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Konuşmasının son bölümünde 15 Temmuz'un başlangıcından itibaren sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Yerlikaya, “Demokrasimize kasteden karanlıklara karşı teyakkuzdayız” ifadesini kullandı.

Şehitlere ve Gazilere Saygı

Yerlikaya, vatanları için şehit olan tüm askerleri ve gazileri de andı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü liderliğiyle büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

Programda, şehit aileleri ve gazilerin de yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), İçişleri Bakanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), İçişleri Bakanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen, "Zaferin Adı Türkiye" programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), İçişleri Bakanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), İçişleri Bakanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen, "Zaferin Adı Türkiye" programına katıldı.

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