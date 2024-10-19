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İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Muhtarların Önemi Vurgulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda muhtarlığın önemini ve muhtarlar için düzenlenen eğitimleri anlattı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 19:55
İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Muhtarların Önemi Vurgulandı

İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda Muhtarlığın Önemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, her vatandaşın devletine ihtiyaç duyduğunda ilk olarak muhtarlara başvurduğunu belirterek, muhtarlığın yalnızca bir yönetim aracı değil, aynı zamanda devlet ile vatandaşlar arasında güçlü bir gönül bağı olduğunu ifade etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

Bakan Yerlikaya, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, Türkiye genelinde 50.360 muhtarın bu özel günde onurlandırıldığını vurguladı.

Eğitim Protokolü

Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle muhtarlara yönelik düzenlenen akademik eğitimlerin önemine değinerek, bu eğitimlerin İstanbul’daki 961 muhtara verildiğini belirtti. Eğitimlerde muhtarların karşılaştıkları hukuki, psikolojik ve sağlık sorunları için uzmanlardan destek alındığını aktardı.

Muhtarlığın Tarihi ve Önemi

Muhtarlık kurumunun 1829 tarihine dayandığını anımsatan Yerlikaya, bu kurumun millet iradesinin yansıması ve toplumdaki birlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti. Bakan, muhtarlığın demokrasinin kalbi olduğunu ve muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği altında herkes için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Güvenlik ve Huzur

Yerlikaya, Türkiye genelinde huzur ve güvenin sağlanmasında muhtarların rolünü vurguladı. Muhtarların görevleri doğrultusunda güvenlik güçleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Eğitim Programlarının Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarların eğitim süreçlerinin sürekli olarak desteklendiğini belirterek, muhtarların, kaymakamlarla birlikte vatandaşlarına daha iyi hizmet vermek için özveriyle çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, Muhtarlar Akademisi'nin İstanbul'daki muhtarlar için büyük bir fayda sağladığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda konuşma yaptı.

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