İçişleri Bakanı Yerlikaya Konya'da bayramlaşma programına katıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Konya’ya giden Ali Yerlikaya, bayramlaşma programına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valiliği tarafından Taş Bina’da düzenlenen programa katılım gösterdi. Protokol üyeleri ve davetlilerle selamlaşıp fotoğraf çektiren Yerlikaya, programa katılan diğer temsilcilerle de görüştü.





Bayramlaşma programına Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin İl Başkanı Remzi Karaaslan da katıldığı törende sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Ali Yerlikaya ile görüşen temsilciler ve parti başkanları da birbirleriyle bayramlaşmayı ihmal etmedi.