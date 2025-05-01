İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın 1 Mayıs Açıklaması: 409 Gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe 286 bin 584 vatandaşın katıldığını duyurdu.

Gözaltılar ve Etkinlikler

Etkinlikler sırasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya, Taksim Meydanı’na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili olarak 13 sendikanın organizasyonunda toplamda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik yapıldığını bildirdi.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülke genelinde 122 bin 777 kahraman polisin görev yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını belirtti.